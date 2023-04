"Con la consegna dei locali al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Unical, il nostro mercato ittico cambia volto, acquisisce un altro valore". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, evidenziando che "Il percorso era iniziato all'inizio del 2022, quando insieme al Direttore, prof. Giuseppe Passerino, e al Commissario della Meris, Tonino Fusaro, abbiamo iniziato a lavorare a questo obiettivo. L'idea? Attivare un centro di ricerca nel Mercato Ittico sulla sostenibilità e la salvaguardia ambientale. Abbiamo lavorato a una convenzione, poi abbiamo adeguato gli spazi e oggi l'emblema dell'Università della Calabria campeggia sulle pareti del nostro mercato ittico. Il centro si occuperà di monitorare l'ecosistema marino, lo stato di salute delle specie ittiche, valutare le evoluzioni nel periodo di fermo pesca, promuovere la biodiversità del territorio e del nostro mare. Il nostro mercato ittico si trasforma, quindi, in un polo di riferimento al servizio dell'intero territorio, del tessuto produttivo della città, della scienza e dell'ambiente, nel quale potranno lavorare giovani ricercatori. Un altro valore aggiunto per la nostra città, per il quale ringrazio tutto l'organico del DiBEST e di cui sono molto orgoglioso.