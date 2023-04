Alla presenza delle realtà del Terzo Settore del territorio, si è celebrata all’Auditorium di Fondazione Betania nel quartiere Santa Maria di Catanzaro, l’assemblea del Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato. L’Assemblea aveva all’ordine del giorno il rinnovo degli organismi preceduto dalla relazione del portavoce uscente Giuseppe Apostoliti. Il Portavoce uscente ha ricostruito il percorso del suo mandato spiegando, altresì, i motivi che lo hanno portato a non ricandidarsi alla guida dell’ organiamo territoriale più rappresentativo del Terzo Settore. Dopo i saluti del Presidente del CSV Calabria Centro, Guglielmo Merazzi e gli interventi dei rappresentanti delle realtà associative, si è provveduto alla elezione degli organismi e del nuovo portavoce: il Presidente del comitato territoriale Arci Caranzaro, Rosario Bressi che nel suo intervento ha voluto ringraziare il portavoce uscente e gli ETS che hanno voluto affidargli un ruolo così prestigioso e di grande responsabilità. I nuovi organismi, quindi, sono i seguenti: Il nuovo consiglio direttivo del Forum sarà composto da: Alfonso Velonà, Barbara Dornetto, Diana Costanzo, Luciana Loprete, Michele Rotella, Pietro Puglisi, Rosaria Brancati, Salvatore Fulciniti, Salvatore Maesano e Pietro Romeo. Nel collegio dei garanti sono stati eletti Caterina Iuliano, Olga Anania e Manuela Marchio in qualità di Presidente. Il collegio dei revisori, infine, sarà composto da Vittoria Scarpino, Luca Mastroianni e Bruno Tallarigo come Presidente.