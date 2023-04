L’Associazione Franco Loise Onlus, in collaborazione con il Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa lavoro in memoria di Franco Loise, laureato Unical e funzionario di Confor Age srl, per ricordarne la competenza, l’impegno e la passione dedicati allo studio e al lavoro.

La borsa lavoro, la cui dotazione è di 5mila euro, verrà assegnata a un/a laureato/a magistrale in economia aziendale quale supporto finanziario per lo svolgimento di uno stage della durata di otto mesi presso l’azienda Entopan Innovation S.r.l, con sede in Caraffa di Catanzaro, via Padova, n. 2. La domanda di partecipazione deve recare i dati anagrafici, l’indirizzo postale, i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail; il certificato di laurea; il curriculum vitae del candidato e una copia di un documento d’identità valido.

La domanda dovrà pervenire entro le 12 del 16 giugno 2023 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, Cubo 3/C – 87036 Arcavacata di Rende (CS), quarto piano, ufficio n. 11, oppure tramite pec a dipartimento.scag@pec.unical.it; nel caso di invio tramite servizio postale non farà fede il timbro postale di accettazione. Sul plico contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà essere riportata la dicitura “Borsa lavoro Franco Loise 2023”, il cognome, il nome e l’indirizzo del candidato.

