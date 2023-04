In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Raggruppamento CISOM Calabria ha lanciato una splendida iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto “Super-AMabili”, promosso dal Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, realizzato in collaborazione con il reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, quindi grazie alla disponibilità del direttore della Soc di Pediatria, nonché presidente di Unicef Calabria e dell’associazione Acsta&Ste Ets, dottor Giuseppe Raiola e dal direttore della Soc di Chirurgia Pediatrica dell’Aopc e direttore del Dipartimento Materno-infantile, Domenico Salerno.

In quest’ottica, all’Istituto Alberghiero di Soverato si è tenuto il “Super-AMabili Cooking Show”, una mattinata dedicata alla cucina, dove Francesco Dattola, volontario CISOM del Gruppo di Catanzaro e lo Chef Luigi Quintieri hanno preparato insieme una portata davanti a una platea di oltre cento studenti e volontari CISOM della Calabria. Una kermesse culinaria arricchita anche dagli altri docenti-chef Luciano Sibio, Domenico Origlia e Giuseppe Audio. Presente in sala anche il dirigente scolastico dell’Alberghiero, Renato Daniele, che ha dato la propria disponibilità all’organizzazione dell’evento con grande entusiasmo.

Un evento supportato da UNICEF Calabria, ACSA & STE Onlus e Lions Club Catanzaro Host che mira non soltanto al coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto affetti da autismo, ma rappresenta un’opportunità preziosa di crescita e formazione per tutti i giovani alunni.

“’La disabilità è negli occhi della società. Non è nei nostri occhi. Con le giuste opportunità possiamo provare il nostro valore”. Lo leggiamo nelle linee guida di Unicef, che tracciano la via di un percorso di lavoro quotidiano improntato su un approccio basato sui diritti umani, sull’equità, a fianco dei soggetti più vulnerabili – afferma il presidente di Unicef Calabria, nonché presidente dell’associazione Acsa&Ste Ets, Giuseppe Raiola -. Per questo l’Unicef non poteva non essere presente e dare il proprio contributo in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un momento importante che richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Per molti di loro questa condizione è fonte di emarginazione sociale e, non di rado, di vera e propria discriminazione. Invece è nostro dovere abbattere le barriere della marginalità: inclusione e integrazione, questo è il nostro mondo ideale fatto di bambini e bambine che vengono egualmente celebrati per i propri talenti, e il proprio sorriso”.

A spiegare nel dettaglio lo spirito della giornata e del progetto è Saverio Tripodi, capo-raggruppamento CISOM Calabria: “Questa giornata rientra in un progetto più vasto nato tempo addietro a Catanzaro, con il Volontario speciale Francesco Dattola anche conosciuto come Ciccio-Chef, Super-Amabili”. Oggi implementata grazie alla disponibilità dell’Istituto Alberghiero di Soverato in “Super-Amabili Cocking” che ha impegnato Francesco e altri ragazzi “Speciali” impegnati nella preparazione di raffinati piatti mediterranei. Il CISOM - Corpo Italiano di Soccorso è una articolazione dell’Ordine di Malta come Fondazione di diritto Melitense e grazie ad accordi internazionali iscritta al Registro Nazionale di Protezione Civile e in Calabria nel Regionale. Inoltre opera in campo sanitario, socio sanitario e socio assistenziale”.

“Abbiamo cercato di ampliare un progetto che dura ormai da anni e che oggi, con l'aiuto dell'istituzione scolastica, che ha creduto in noi con unica sensibilità, siamo riusciti a creare un diverso modo di inclusione valorizzando le qualità di questi splendidi ragazzi che affrontano il mondo in modo speciale”, ha evidenziato il capo Gruppo CISOM di Catanzaro, Saverio Salerno.