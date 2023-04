È stato riconfermato alla carica di dDirettore del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza il M° Francesco Perri per il triennio 2023-2026. Un risultato che rinnova la sfida verso il territorio. “Sono molto soddisfatto del risultato elettorale – ha commentato il direttore Perri. La democrazia è segno di civiltà e di profonda maturità istituzionale. Le sfide continuano nel segno di ciò che è stato fatto per il Conservatorio, per la città, per il territorio”. Le elezioni si sono svolte nella due giorni 30 e 31 marzo e che ha decretato con 93 voti il nuovo mandato. Un risultato che rafforza il precedente sulla scia di un percorso rivolto al territorio e ai giovani. “I giovani sono il punto di forza del mio programma. Le future azione dovranno essere pensate e costruite per determinare un nuovo importante momento di crescita verso le future generazioni in Calabria”. Punti di forza del nuovo mandato che inizierà a Novembre 2023 sono i progetti per un rinnovato spazio della musica, la storica sede decentrata nel territorio di Corigliano- Rossano, la creazione di nuovi spin off in grado di dare sviluppo attraverso la musica, la creazione di un Polo tecnologico sulla musica elettronica a Cerisano.