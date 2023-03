Con Tropea un borgo che balla, vicoli e piazze del Principato si trasformeranno in una suggestiva sala prova all’aperto. Saranno tre giorni di workshop ed eventi dedicati alla danza. Con un parterre di coreografi di fama nazionale ed internazionale, performer e danzatori che giuggeranno in Calabria da tutta Italia. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla proposta di eventi di qualità e dal respiro nazionale che stiamo continuando a pianificare, da gennaio a dicembre, in coerenza col target di visitatori che sceglie l’esperienza Tropea.

Responsabile, ordinato, ecosostenibile e creativo. Sono, queste – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – le coordinate di una tre giorni che ambisce ad inserirsi nel panorama dei grandi eventi nazionali insieme agli altri appuntamenti, su tutti quelli in cui continuerà ad essere protagonista la musica classica e lirica - che rafforzano la capacità di destagionalizzazione della nostra destinazione eco-sostenibile, responsabile, a misura di passeggiata, ispiratrice di serenità e senza inquinamenti acustici.

Con la direzione artistica Mediterraneo – arte cultura & sport, TROPEA UN BORGO CHE BALLA si terrà nel Principato da venerdì 19 a domenica 21 maggio e vedrà la partecipazione dei coreografi Veronica Peparini (moderno), Andreas Muller e Federica Soncin (Hip – hop) e Francesca Cecchini (Contaminazione).

Largo Galluppi, Piazza Vittorio Veneto, Palazzetto dello Sport ed il Salone Santa Chiara. Sono, questi, alcuni degli spazi urbani che ospiteranno i vari momenti della kermesse, performance estemporanee, esibizioni di stili differenti, incontri, concorsi e workshop che si svilupperanno lungo un percorso guidato ed emozionale.

Il modulo di registrazione per uno o più workshop e per partecipare al Trofeo e aggiudicarsi borse di studio e riconoscimenti è disponibile sul sito dedicato tropeaunborgocheballa.it. Possono iscriversi singoli ballerini e gruppi e/o scuole, composti da almeno 4 elementi.

Durante la serata di Gala, al termine della tre giorni, si terrà la finale del 1° Trofeo Tropea un Borgo che Balla con i migliori gruppi, coppie e solisti per ogni genere di danza selezionati durante le esibizioni. Altri premi e riconoscimenti saranno assegnati a tutti i partecipanti del Gala.