Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha incontrato a Palazzo dei Bruzi il Presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, in città per partecipare a un evento formativo promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria su alcuni dei temi più attuali e stringenti sui quali sono chiamati oggi a confrontarsi e a riflettere, soprattutto per raccogliere la sfida dei profondi cambiamenti imposti dal giornalismo digitale, tutti coloro che svolgono la professione giornalistica. All’incontro tra il Sindaco Franz Caruso e il Presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti Bartoli, hanno preso parte il Presidente dell’ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, con il consigliere dello stesso ordine Maurizio Putrone, il Presidente del circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa”, Franco Rosito, artefice dell’invito a Cosenza di Bartoli, e la vicepresidente dello stesso circolo, Monica Perri. Un incontro molto cordiale quello svoltosi a Palazzo dei Bruzi e nel corso del quale il sindaco Caruso ha posto come non più eludibile la questione di un'adeguata disciplina dell’informazione online. “Uno dei problemi più seri – ha precisato il primo cittadino - è quello della diffamazione che si consuma costantemente sui social. Pur senza abdicare ai miei principi del più assoluto garantismo, credo che questa sia una questione che vada portata in Parlamento e che necessiti di una legiferazione adeguata”. Il Presidente Bartoli ha sottolineato, dal canto suo, la necessità di un non più rinviabile adeguamento delle norme sulla professione alla evoluzione che quest’ultima sta subendo negli ultimi tempi, avendo sempre ben presente la responsabilità sociale del giornalista che resta il valore intrinseco della professione. “Ci siamo sforzati in questi mesi – ha detto Bartoli - di avere un’interlocuzione anche con il mondo delle istituzioni e con il Parlamento, non nascondendo da una parte la preoccupazione per la tendenza a restringere gli spazi e dall’altra avvertendo come necessario lo sforzo di adeguare le norme della professione. La legge istitutiva dell’ordine è di fatto la legge che regola la professione, che stabilisce come si accede, ma che detta anche le altre regole che disciplinano tutta la vita professionale. In tutti questi anni e decenni c’è stata una sorta di “muro di gomma” e quindi stiamo cercando di aprire una breccia in tal senso”. Sul punto anche il Presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti Soluri si è dichiarato d’accordo. Durante l’incontro, non sono mancati dei riferimenti all’attualità politica.