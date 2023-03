Il Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia, nella propria sala mostre, situata nella centralissima piazza Dante, ha ospitato la collettiva fotografica sul tema “Punti di vista al femminile”. Si è trattata di un’ iniziativa realizzata in sinergia con la Fidapa di Rossano. Invece, nella sala conferenze, dello stesso sodalizio, ha avuto luogo anche un momento interattivo. Ha introdotto e moderato la manifestazione il sociologo e giornalista Antonio Iapichino. Il dottore Iapichino si è chiesto quale sia il ruolo della donna dal punto di vista sociologico. La donna è passata dall’essere ‘angelo del focolare’a rivestire importanti posizioni in ogni settore politico, economico, scientifico, artistico etc. Quindi, da fulcro della famiglia è diventata indirettamente pietra portante della società. Nel fare i suoi saluti, il Primo cittadino di Mirto, Antonio Russo ha proseguito nel celebrare le donne, evidenziando che esse siano espressione di quella bellezza che cambierà il mondo. La presidente della Fidapa Rossano, Stefania Rossi, sulla stessa scia, ha sottolineato che la mostra è nata proprio per dare voce alle donne , per consentire loro di esprimere talenti, spesso sopiti da condizionamenti socio-culturali. La fotografia, ha sottolineato l’architetto Rossi, è la forma più democratica dell’arte. Infatti, basta un cellulare per immortalare un momento. L’ingegnere Nilo Domanico, presidente dell’associazione Rainbow ha ribadito questo concetto ricordando Bresson, definito “l’occhio del secolo”, il quale era solito affermare che è attraverso un’economia di mezzi e l’abnegazione di sé che si raggiunge la semplicità espressiva. Patrizia Crupi, fashion designer, ha evidenziato un altro aspetto della “democraticità” del settore . Infatti in quest’ambito artistico non c’è distinzione tra uomini e donne sussistendo il cosiddetto “equilibrio di parità emozionale”. Dulcis in fundo ha concluso i lavori la dirigente scolastica Pina De Martino rilevando che la storia della fotografia è concisa con quella dell’emancipazione femminile. Non conta chi tiene in mano l’obiettivo, ma ciò che si esprime attraverso la fotografia, questo il messaggio che sintetizza il dibattito svolto e la celebrazione della donna.