Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 19, presso la sala Mahler avrà luogo un recital della pianista Sofia Sguazzo. L’evento concertistico è organizzato da Ama Calabria e dall’Accademia Mahler con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo e a collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Trebisacce.

Sofia Sguazzo, classe 2000, intraprende lo studio del pianoforte all’età di 8 anni con il M° Massimo Siciliano e si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Rosalba Novelli presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, dove attualmente frequenta il biennio di Musica da Camera. Nel corso degli anni è stata vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali e ha tenuto corsi di perfezionamento con i maestri Daniel Rivera, Leonid Margarius, Michele Marvulli, Antonio Condino, Cristiano Burato. Nonostante la giovanissima età, ha tenuto concerti come solista nel territorio nazionale.

In programma di Fryderyk Chopin il Notturno op. 27 n. 1 e il Notturno in do diesis minore op. postuma, B.49, di Ludwig van Beethoven la Sonata in mi maggiore, op. 109 n. 30, di Fryderyk Chopin la Ballata Op. 47 n.3 e di Claude Debussy Pour le piano op. 95.