Pirandello e il teatro, un connubio inscindibile e imprescindibile. Un Autore che con la sua grandezza illuminante ha saputo rappresentare la vera essenza della vita, formata dalle sofferenze e dalle amarezze, dai dubbi e dalle incertezze, che ci propone quotidianamente. Nel suo ‘Teatro dello specchio’ ogni spettatore si riflette. E’ successo anche nelle due repliche andate in scena, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” di Caulonia, con ‘Uno, nessuno e centomila’, con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Lo spettacolo organizzato da AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice è sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione.

La rappresentazione di ‘Uno, nessuno e centomila’ si avvale di una interpretazione superba di Pippo Pattavina e della sua Compagnia composta da Marianella Bargilli, Giampaolo Romania e Mario Opinato. L’attore siciliano dimostra di essere a suo agio nel ruolo del protagonista descritto da Pirandello. Padrone del palcoscenico e del testo, con le sue pause e con una gestualità di grande effetto, Pattavina riesce a non “tradire” la scrittura di Pirandello, dando in alcuni casi maggiore forza. Grande merito va anche al regista Antonello Capodici e agli attori, che riescono egregiamente a svolgere il ruolo a loro affidato.

Il ‘Teatro dello specchio’ di Pirandello ancora una volta è riuscito a mettere a nudo l’anima degli spettatori, il cui applauso sentito e accorato ha sottolineato la grande prova di un attore dall’animo sensibile come Pippo Pattavina e dell’intera Compagnia.