Un murales nella piazza storica della cittadella fortificata bizantina, di fronte al Palazzo di Città, contestualizzata con alcuni dei più importanti Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, per mantenere in vita il ricordo di Jole Santelli e continuare a diffondere i contenuti e le ambizioni della sua visione di cambiamento della Calabria.

È, questo, l’obiettivo del progetto per il quale la Giunta Municipale nei giorni scorsi ha dato atto di indirizzo agli uffici comunali per la realizzazione di un’opera di street art dedicata alla prima donna Presidente della Regione Calabria.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che l’iniziativa, condivisa con la famiglia della compianta Presidente, oltre ad affidare alle nuove generazioni la memoria e la conoscenza di Jole Santelli, vuole valorizzare la destinazione turistica come strumento di comunicazione creativo di messaggi culturali e sociali.

Uno dei messaggi più forti, evocativi e distintivi lasciati nel breve periodo di vita terrena e politica dalla nostra amata ed indimenticabile prima Presidente donna della Calabria – aggiunge - è stato senza ombra di dubbio l'aggancio appassionato al patrimonio identitario distintivo della Calabria come chiave di lettura di una nuova narrazione della nostra terra, più orgogliosa, coraggiosa e sorridente. Ha lasciato in eredità ai calabresi un preziosissimo messaggio di metodo: continuare a scioccare ed a normalizzare questa terra, anche continuando a preferire, cosi come faceva lei, la tarantella al jazz; la valorizzazione della Calabria inedita ed inesplorata, rispetto ai suoi cliché tanto positivi quanto negativi. È questa entusiastica visione della Calabria, da cui trae origine il progetto regionale sui Marcatori Identitari Distintivi – conclude - che si fonda l'intenzione di voler dedicare all'immagine storica ed insuperata della Presidente, un’opera di street art.

12,40 metri di lunghezza per 7,60 metri d’altezza. Sono, queste le misure dell’opera che sarà realizzata da un artista di fama nazionale e/o internazionale sulla parete di un edificio che si affaccia su Piazza Rocco Trento.