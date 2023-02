La città di Cosenza sarà il primo laboratorio urbano della Campagna, nell'ambito di DE-Sign, il progetto di ricerca che promuove la rigenerazione urbana e del costruito, sposando l’attivazione e l’adozione di nuovi modelli di rigenerazione urbana bottom-up, in linea con le indicazioni della Renovation Wave Strategy. Il progetto di ricerca è pensato all'interno del contesto europeo rappresentato dal New European Bauhaus, che collega il Green Deal UE ai nostri spazi ed esperienze di vita, esaltando attraverso iniziative creative e interdisciplinari l'inclusione, la sostenibilità e la bellezza. L'Assessorato all'Urbanistica, guidato da Pina Incarnato, in particolare, sarà Opinion Leader della Campagna Italia in Classe A, promossa dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica.

“A Cosenza stiamo dando vita – afferma il sindaco Franz Caruso – ad un progetto ambizioso per la ristrutturazione sostenibile del nostro patrimonio immobiliare residenziale pubblico, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, i livelli di qualità ambientali, nonché la condizione sociale dei cittadini. Questo nuovo traguardo raggiunto, ci pone, unica città del Mezzogiorno, nella top ten delle municipalità green, pronta, quindi, a diventare Laboratorio Urbano tra azioni di formazione e informazione per PA, imprese, professionisti, scuole e cittadini e progetti pilota di urbanismo tattico”.

“Guardiamo con estremo interesse al Green Deal europeo – conclude Franz Caruso – con l’obiettivo di non far perdere più alla nostra città alcuna occasione di sviluppo e di crescita”

“Alla guida del progetto – spiega l’assessore Pina Incarnato - è il Laboratorio Strumenti di Comunicazione per l'Efficienza Energetica dell’ENEA, affiancato da prestigiosi partner della progettazione, della bioedilizia e del mondo delle imprese: Confapi Calabria, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università IUAV di Venezia, Polo Green Home dell'Università della Calabria. L’iniziativa è importante e prestigiosa e si inserisce a pieno titolo nella nostra azione di riqualificazione energetica che stiamo portando avanti anche grazie al finanziamento, pari a 15 milioni di euro ,del PNRR attraverso il quale recupereremo e valorizzeremo tre zone periferiche della città: via Popilia, Via Saverio Albo e Via degli Stadi. Parimenti, stiamo dando attuazione ad una seria iniziativa per la transizione ecologica, che per quanto ci riguarda è una sfida che abbiamo già lanciato e che vogliamo vincere”.