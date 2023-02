ll valore anche passionale dell’identità, il senso di appartenenza a questo luogo che diventa familiare per tutti quelli che ne entrano in contatto, sono la chiave di lettura di tutto ciò che da oltre mezzo secolo l’esperienza imprenditoriale Barbieri condivide con e per questa terra. Ogni occasione diventapreziosa per promuovere oltre i confini geografici, la Città d’arte di Altomonte e la Calabria, 365 giorni l’anno. Anche a San Valentino.

È ispirato a questi sentimenti anche il contest Istantanee d’amore, iniziativa di marketing territoriale promossa dalla Famiglia Barbieri, tra i diversi appuntamenti che fanno da contorno al prossimo magico 14 febbraio.

Si partecipa inviando sulla pagina Facebook dell’Hotel Ristorante Barbieri, come messaggio privato, una foto scattata nel borgo di Altomonte o nella stessa struttura ricettiva, accompagnata da una filastrocca, una poesia o altro componimento letterario che sia originale ed inedito. Tutte le foto verranno pubblicate in un album e quella che avrà ottenuto più like vincerà una cena con pernottamento.

Il contest terminerà domenica 26 febbraio.

Il regolamento è disponibile on line: https://bit.ly/RegolamentoContestBarbieriSV.

DA MILANO PER IDENTITÀ GOLOSE A MOTTAFOLLONE PER IL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ BELGA VILLE D’ANDENNE.–L’esperienza Barbieri continua ad essere ambasciatrice delle ricette della memoria oltre e all’interno dei confini regionali, confermandosi punto di riferimento e brand ricercato.

Ad Identità Golose l’agrichef Enzo Barbieri e la sua consorte Patrizia Guerzoni sono stati chiamati ad interpretare con le proprie ricette il gusto e l’autenticità della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Lo hanno fatto con ricette speciali, tra tutte, il Tropeano: panino con cipolla dorata fritta con capocollo di maiale nero e Caciocavallo Silano.

CAMERA COMMERCIO COSENZA, RICONOSCIMENTO A BARBIERI COME IMPRESA STORICA–L’importanza dei corpi Intermedi nel rilancio del Mezzogiorno. È stato, questo, il tema dell’assemblea di Confcommercio tenutasi nei giorni scorsi nella Camera di Commercio di Cosenza e nel corso della quale l’Hotel–Ristorante Barbieri ha ricevuto dal Presidente Nazionale Carlo Sangalli e dal presidente della sezione di Cosenza Klaus Algieri, il riconoscimento come Impresa Storica iscritta a Confcommercio.