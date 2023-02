È una collaborazione dalle prospettive considerevoli quella avviata tra l'Istituto S. Anna di Crotone ed il comitato regionale del Coni. Nata col comune intento di sostenere ed agevolare la pratica sportiva, a livello agonistico ed amatoriale, guarda però anche a possibili ulteriori sviluppi nel campo della ricerca. E lo fa mettendo insieme il grandissimo patrimonio di esperienza, attività e presenza sul territorio del Coni e le tecnologie avanzate, gli ambulatori ed i laboratori di ultimissima generazione del polo ambulatoriale Isalab dell'Istituto S. Anna. L'accordo siglato tra il presidente del comitato regionale Coni, Maurizio Condipodero, e l’amministratore dell'Istituto S. Anna di Crotone, Giovanni Pugliese, ha un duplice obiettivo. Da un lato prevede lo svolgimento congiunto di “attività scientifica, didattica, di ricerca e consulenza, per cui l'Istituto mette a disposizione i propri professionisti e le proprie infrastrutture tecnologiche”; dall'altro la possibilità per tutte le società sportive affiliate al Coni di avere “la priorità d'accesso e tariffe scontate del 10% sui servizi offerti dall'Istituto in regime ambulatoriale, ed in particolare tutto ciò che riguarda la cura e la prevenzione delle patologie che derivano dalla pratica dell'attività sportiva”, dalle visite di idoneità all'accesso ai laboratori ed agli ambulatori.