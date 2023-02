Destagionalizzazione della proposta e differenziazione dei target. Si traduce e sintetizza in queste due parole la vera sfida strategica intrapresa da Tropea in questi ultimi anni. La progressiva evoluzione da località esclusivamente turistico-balneare, col coprifuoco delle principali attività di ricettività, ristorazione ed accoglienza da settembre a giugno, a destinazione turistico-culturale ed esperienziale attrattiva, aperta e fruibile in tutti mesi dell’anno rappresenta ormai non soltanto un punto di non ritorno ma, dopo i numeri straordinari registrati da fine novembre all’ultimo ponte dell’Epifania, un dato acquisito nella narrazione mediatica nazionale della stessa Calabria.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la nuova, bella vetrina nazionale proposta sull’esperienza Tropea dal Tg2 delle ore 13 di domenica scorsa, 29 gennaio.

Nel servizio di Laura Squizzato, apertosi con Pizzo e la Costa degli Dei, sono stati intervistati la guida turistica Caterina Malfarà Sacchini che ha sottolineato il valore del patrimonio storico e identitario del borgo e del Santuario di Santa Maria dell’Isola, la presidente della Pro Loco di Tropea Maria Antonietta Pugliese che ha ricordato il gioco di squadra messo in campo in questi anni per anticipare ed allungare l’offerta turistica ed il Presidente degli Albergatori di Tropea Massimo Vasinton che ha confermato come l’ultimo dicembre abbia fatto registrare un record di presenze che – ha scandito – a queste latitudini non si era mai visto, non solo a Tropea ma nell’intera regione.