Fervono i preparativi per la 65° edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore in programma dal 12 al 21 febbraio 2023. Oltre sessant’anni di una tradizione nata nel lontano 1959 grazie all’intuizione del professore Vittorio Vigiano che diede vita alla prima edizione per valorizzare tradizioni, saperi ed espressioni artistiche, a tutto vantaggio de l territorio calabrese e di chi opera nel campo della promozione della cultura.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, “Re Carnevale” è alla ricerca della “Madrina”.

Il concorso è riservato a ragazze residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i 14 e i 23 anni.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2023.

L’evento di selezione si svolgerà il 12 febbraio 2023. Alla vincitrice che sarà incoronata Madrina e testimonial del Carnevale per il 2023, andrà un premio di 500 euro in buoni acquisto.

Da quest’anno si inizia una collaborazione con il concorso mondiale “GRAND INTERNATIONAL CALABRIA”, responsabile regionale, Mimmo Luzzi. La Madrina eletta parteciperà di diritto alle finali regionali Calabria.

La manifestazione curata da Carlo Catucci, si terrà domenica 12 febbraio 2023 alle ore 21,00 al Teatro Sybaris. Ospite della serata e in giuria, la musical performer ed ex “Amici, Annafranca Caruso,

La Madrina uscente che consegnerà la corona e lo scettro alla nuova eletta, è Diana Nicoletti, all’epoca studentessa dell’IPSIA “L. da Vinci” di Castrovillari.

Per info e iscrizioni, GRATUITE, con relativa visione del regolamento c/o Pro Loco Castrovillari 0981.27750 – 377.1354903 www.carnevalecastrovillari.it; www.prolocodicastrovillari.it

Albo Madrine

2015 Madrina del Carnevale Arianna Blotta Liceo Classico “G. Garibaldi”

2016 Madrina del Carnevale Martina Mazza Liceo Scientifico “E. Mattei”

2017 Madrina del Carnevale Erika Cosma IPSEOA Alberghiero

2018 Madrina del Carnevale Giada Sartori Liceo Scientifico Mattei di Castrovillari.

2019 Madrina del Carnevale Greta Rago Liceo Scientifico Mattei di Castrovillari

2020 Madrina del Carnevale Diana Nicoletti IPSIA “L. da Vinci” Castrovillari