“Finanziato il bando finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali” avanzate dai Comuni presenti in ognuna delle aree interne, individuate ai sensi della Snai, Strategia nazionale delle aree interne”. È quanto fanno sapere dal Palazzo di Città con una nota sui social, in cui viene spiegato che la proposta progettuale del Comune di Bocchigliero, “finanziata per un importo di 67mila euro, in collaborazione con l' Università della Calabria e per una durata di tre anni, riguarderà aree disciplinari e tematiche coerenti con la ‘Strategia nazionale delle aree interne’, con la finalità di garantire l’offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali; promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali; valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali e di contrasto allo spopolamento demografico e culturale”. All’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfonso Benevento, non sono mancate parole di ringraziamento verso il Rettore dell'Università della Calabria, prof. Nicola Leone e il prof. Giuseppe Passarini, per la collaborazione nella formulazione e redazione della proposta progettuale. “Saranno tre anni di intensa collaborazione – conclude la nota del Comune - che vedrà l'intera comunità coinvolta nello sviluppo delle attività presenti nella proposta progettuale”.