Accertamento dei requisiti per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione degli alloggi popolari, Cariati è il primo comune preso in esame dalla Commissione circondariale nominata dalla Regione Calabria e insediatasi nei giorni scorsi. È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per il riavvio dell’iter che per una serie di fattori legati alla fase di riorganizzazione delle commissioni, prima e, non da ultimo, ai ritardi determinatisi per la pandemia, attendeva di essere riavviata da diversi anni.

Le graduatorie provvisorie da tempo fornite dall’Ente alla Commissione competente saranno ora valute, caso per caso e rinviate al Comune che a sua volta dovrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare.

Una volta completata tutta la procedura – aggiunge il Primo Cittadino – saremo finalmente in grado di dare una risposta concreta a diverse famiglie che ad oggi, anche in virtù della crisi economica, non hanno le possibilità di accedere al bene casa. Provvedere alla tutela sociale dei cittadini meno abbienti e delle fasce sociali vulnerabili – conclude la Greco – resta tra le priorità di questo Esecutivo.