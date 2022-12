Fervono i preparativi per la prima edizione del Premio Magnus Aureus, ideato dalla Fondazione Totò Morgana, con l’intento di premiare le eccellenti personalità che nel corso degli anni si sono distinte nel campo della Scienza e della Cultura. La fondazione Totò Morgana nasce nel 2016 e si rivolge prevalentemente agli uomini dai 15 ai 35 anni, occupandosi di solidarietà e prevenzione uro-andrologica, offrendo informazione e visite gratuite a tutti coloro che non possono economicamente sostenere il costo di una prestazione specialistica.

Si aprirà con i fuochi d’artificio il nuovo anno per la Fondazione - annuncia entusiasmante Marco Serrao, presidente della fondazione. Un gesto per iniziare l’anno con la consapevolezza delle importanti attività svolte nell’anno precedente, ma soprattutto con l’augurio di poterne compiere tante altre.

Si attende un vero e proprio parterre de rois, anche se ancora il Presidente non lascia alcuna indiscrezione sui premiati. L’evento avrà luogo sabato 7 gennaio alle ore 18 nella splendida location di Villa Rendano a Cosenza, con la conduzione di Rossella Galati, nota giornalista.

Ospite d’eccezione Totò Cascio, attore protagonista da bambino del film Premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso e reduce dal successo della sua autobiografia La gloria e la prova, ove racconta la "gloria" del cinema e la "prova" da affrontare in riferimento alla retinite pigmentosa, patologia di cui è affetto.

Dal cinema si passerà alla moda con una sfilata esclusiva delle migliori collezioni del fashion designer Claudio Greco.