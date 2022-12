Si è svolta A San Marco Argentano, nel centro sperimentale dimostrativo dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (Arsac) di Casello, l’assemblea dell’ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Cosenza, per discutere di alcuni regolamenti interni e delle novità della Pac 23-27 che assegna alla Calabria 781 mln di euro. Il presidente Santaniello nel suo intervento ha evidenziato che “è chiaro dal contenuto del documento che l’UE chiede agli Stati Membri, attraverso l’attuazione di diversi interventi, di sostenere la transizione ecologica del settore. Al fine di supportare le imprese agricole e forestali in questa transizione viene data molta importanza al sistema della conoscenza e viene favorita la maggiore integrazione tra consulenza, formazione, informazione e innovazione La categoria dei dottori agronomi e forestali, riveste un ruolo importante nel sistema agricolo nazionale. Un ruolo pieno di responsabilità, visto il momento di transizione che richiede uno sforzo enorme nell’ottica della gestione delle risorse energetiche e naturali e nel contempo si guarda con sempre maggiore attenzione alla diminuzione degli agrofarmaci e della salvaguardia della biodiversità. Insomma l'obiettivo è sempre più un agricoltura sostenibile, supportata dalla professionalità e competenza del dottore agronomo e forestale, solo così si potrà attuare una efficiente gestione delle risorse naturali acqua, suolo e aria, capace di invertire la rotta sulla perdita di biodiversità cercando pure di ridurre gli sprechi alimentari.” A latere dell'incontro è stata organizzata dai colleghi dell’Arsac una visita al laboratorio fitosanitario del centro.