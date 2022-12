Importante e prestigiosa carica è stata conseguita dall’Amministratore unico della società Ecoross Walter Pulignano nel corso dell’Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma il 20 novembre scorso nella sede di Confindustria in Via dell’Astronomia. Il manager aziendale è stato eletto membro del Consiglio generale di “Confindustria Cisambiente”, l’associazione confindustriale di categoria che conta oltre 1000 aziende impegnate nel settore dei servizi di igiene urbana, recupero, smaltimento rifiuti ed energie rinnovabili. Dopo lunghi anni di significativa militanza, è giunto a compimento quel giusto e meritato riconoscimento frutto di un lavoro costante nell’interesse e a tutela delle imprese che operano nel comparto. "Sono lusingato della carica che andrò a ricoprire, afferma Pulignano, a tal riguardo voglio ringraziare il Presidente Alessandro Della Valle e il Direttore Lucia Leonessi per la fiducia espressa. Darò il mio contributo alla crescita dell’Associazione nell’interesse delle aziende iscritte, consapevole della complessità delle problematiche che ruotano attorno alla categoria".La Ecoross è una delle prime società calabresi iscritte all’Associazione. Nel 2018, all’interno della struttura aziendale di contrada Sant’Irene a Corigliano Rossano, si tenne un convegno nazionale organizzato e voluto da Cisambiente, la cui organizzazione guarda con estremo interesse alla Calabria.