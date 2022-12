Venerdì 2 dicembre, sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre a Cosenza il Festival del Fumetto Le Strade del Paesaggio vivrà la sua XV edizione. Un traguardo importante per il primo festival di genere nato in Calabria. Completati il cartellone ed il programma con una serie d’incontri, mostre, panel tematici dal fumetto ai videogames, attività, che vedranno protagonisti numerosi ospiti nazionali ed internazionali. Le Strade del Paesaggio, nel corso degli anni, è salito agli onori delle cronache nazionali per aver utilizzato il fumetto come strumento di promozione del territorio con operazioni editoriali come la creazione di un albo speciale dedicato a Dylan Dog, dal titolo “un amore mostruoso a Cosenza,” ambientato proprio nei vicoli del centro storico della città bruzia e l’albo speciale di Martin Mystere dedicato alla leggenda del tesoro di Re Alarico. Di seguito il programma delle tre giornate:

Venerdì 2 dicembre

15:30 Apertura Mostre

Donne sul Fronte

opere di Michela Di Cecio, Mattia Ammirati, Irene Carbone, Diala Brisly, Creative Nomads Studio, Francesca Ferrara, Emilio Lecce

Sopravvivere ai trent’anni

opere di Quasirosso ed Il Baffo

Il Fenomeno del fumetto in rete

opere di Davide "DADO" Caporali

Per Prendere un Lupo ci Vuole un Lupo

Opere di Quirino Calderone

Comics food

Opere di Flavia Sorrentino

15:30 Apertura Artist Alley

Presenti:

Daniele Cellini,

Elena Artese,

Martina Le Fosse,

Paola Lo Prete,

La Scuola del Fumetto,

Ivan Pezzullo

15:30 Apertura Area Play - Trinity Team

Giocabili i titoli:

Slap and Beans

The Darkest Tales

17:30 Presentazione Casa Editrice

"OTTOCERVO"

Con Ivan Appio e Federico Cerminara

Modera Andrea Mazzotta giornalista ed esperto di fumetti

18:30 GRAPHIC JOURNALISM

Quando i Fumetti raccontano la guerra

Con Michela di Cecio, disegnatrice

Giuliana Sgrena, giornalista

Angelo Sposato, Sprar Libera Accoglienza



Modera Maria Teresa Santaguida, giornalista Rai

Letture di Marisa Casciaro

Sabato 3 dicembre

15:30 Apertura Artist Alley

Presenti:

Presenti:

Tentacle,

Daniele Cellini,

Elena Artese,

Martina Le Fosse,

Paola Lo Prete,

La Scuola del Fumetto,

Ivan Pezzullo ,

16:00 Sopravvivere ai Trent'Anni

Con Giulio "ILBAFFO" Mosca e Giovanni "Quasirosso" Esposito

Modera Pino "Cup of Pino" Cuozzo

17:00 Schiaffi e Fagioli - Slap and Beans

Incontro con il Trinity Team

Con Gerardo Verna, CEO e Sviluppatore

Manuel Labbate, Lead Artist

Modera Vittorio Loreto

18:00 WebComics ed il Fumetto in Rete

Con Davide "DADO" Caporali

Modera Pino "Cup of Pino" Cuozzo

19:00 Fumetto, Pubblicità ed Animazione

Presentazione casa editrice "Tentacle"

Con Andrea Scoppetta

Pino "Cup of Pino" Cuozzo

15:30 Apertura Artist Alley

Presenti:

Presenti:

Tentacle

Green Moon

Daniele Cellini

Elena Artese,

Martina Le Fosse

Paola Lo Prete

La Scuola del Fumetto

Ivan pezzullo

16:00 L'arte del Cosplay

Con Nennella Esposito

Modera Carla Monteforte

17:00 Presentazione DAISY ed i Misteri di Parigi

Con Carlo "CID" Lauro

Modera Pino "Cup of Pino" Cuozzo

17:30 DYLAN DOG, una vita da incubo

Con Vincenzo Filosa

Valentina "VAL" Romeo

Modera Luca Scornaienchi

18:00 Inaugurazione de

"La Biblioteca di Riccardo"

Con Luca Raimondo

19:00 Presentazione casa editrice

"GREEN MOON COMICS"

Con XIAO JING,

Luca Raimondo,

Carlo Cid Lauro,

Roberto Megna

Il festival Le Strade del Paesaggio è a cura di Cluster Socità Cooperativa.