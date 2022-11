Trasferire agli studenti degli istituti d’istruzione superiore alberghiero, agrario e professionale, aspiranti chef, operatori dell’accoglienza ed artigiani della terra e del gusto, le conoscenze sulla qualità agroalimentare, sulle proprietà dal punto di vista nutrizionale e sull’impiego che se ne può fare in cucina della Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, icona del Made in Calabria, tra gli ingredienti principe della Dieta Mediterranea e alimento prezioso anche dal punto di vista salutistico. – È, questo, l’obiettivo di QUALITY FOOD, il progetto di educazione alimentare nelle scuole che toccherà ben 6 città calabresi.

È quanto fa sapere il Presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Giuseppe Laria sottolineando l’impegno che il sodalizio continua ad investire nella promozione e valorizzazione del prodotto e della filiera.

QUALITY FOOD, ITINERANTE NEI TERRITORI. Educazione alimentare, filiera, analisi sensoriale, tecniche di preparazione in cucina. Sono, questi, alcuni degli argomenti sui quali si focalizzeranno gli incontri. Le attività saranno coordinate dai tecnici Luigi Quintieri, professore di cucina e Simone Saturnino, dottore in scienze agrarie e funzionario ARSAC che affiancheranno i docenti dei vari istituti, professori di cucina, alimentaristi e nutrizionisti.

L’attività prevista nelle scuole – aggiunge Daniele Cipollina, direttore marketing del Consorzio – camminerà di pari passo con degli educational tour nei territori, che rappresenteranno dei momenti di informazione e confronto sulla valorizzazione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.

Si parte giovedì 24 novembre dall’IPSEOA Enrico Gagliardi di Vibo Valentia per proseguire lunedì 28 con l’Alberghiero di Soverato.

L’educational tour farà, quindi, tappa lunedì 6 dicembre a Paola all’Istituto Professionale di Stato San Francesco di Paola; martedì 13 a Locri all’IPSSA; lunedì 19 all’IIS Rita Levi Montalcini di Botricello e mercoledì 21 dicembre all’IIS di Tropea.

COS’È QUALITY FOOD. È un progetto di educazione scolastica alimentare al fine di trasferire le conoscenze sulla qualità agroalimentare della Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP e l’utilizzo in cucina. Gli insegnati degli Istituti potranno modulare le lezioni in base alle loro necessità e alla propria classe. I tecnici del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP saranno a disposizione, in presenza e a distanza, al fine di permettere agli insegnanti di implementare in classe efficaci attività di Educazione Alimentare al fine di trasferire le conoscenze sulla qualità agroalimentare del comparto enogastronomico e nello specifico della filiera produttiva della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.