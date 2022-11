Si svolgerà dal 12 al 21 dicembre "Eco rural", scambio giovanile internazionale promosso da Be Equal Odv in collaborazione con l’associazione Entropia APS e cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Youth Exchange del programma Erasmus+. Sono previsti 28 partecipanti provenienti da Italia, Malta, Romania e Lituania per condividere idee, esperienze e pratiche sull'imprenditoria giovanile nelle aree rurali. Le attività, che si svolgeranno all’Università della Calabria, saranno condotte con metodi informali e non formali, presso la sede dell'associazione Entropia, partner del progetto. Alla fine si riceverà lo Youth Pass, certificato europeo che attesta competenze e abilità acquisiste per il Lifelong Learning. Per questa iniziativa si cercano sette partecipanti tra i 18 e i 30 anni. Il tema è quello dell’imprenditoria giovanile nelle aree rurali, affrontato dal punto di vista dei differenti Paesi partner. Ai partecipanti non sono richieste particolari competenze, basta un minimo di conoscenza della lingua inglese e tanta voglia di imparare, confrontarsi e crescere in un ambiente multiculturale. Per candidarsi si può scrivere alla mail erasmusprdepartment@gmail.com.