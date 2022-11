Luna e stelle a piazza Cannone, soldatini di legno dall’affaccio Raf Vallone, ghirlande, enormi Babbo Natale e punti luce vari ad impreziosire di colori e suggestioni il corso ed i vicoli del borgo che la rivista americana The Travel, specializzata in viaggi, ha inserito, al terzo posto, tra i 10 più belli d’Italia. Bello e sostenibile, comincia a prendere forma il Villaggio di Natale che sarà inaugurato sabato 26 novembre alle ore 18 da Piazza Ercole.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando lo spirito di condivisione e di collaborazione con la rete commerciale cittadina, alla base di questo evento, attesissimo e partecipatissimo da tutta la Calabria e dalle regioni del Sud Italia.

Programmato sin dai primi mesi del 2022, con l’installazione degli elementi partita già ad ottobre e che per tutta la durata consumeranno in termini energetici, 3000kwh in 200 ore per circa 1530 euro, il progetto delle luminarie ambisce a confermare Tropea destinazione turistica, ricercata e visitata ormai in tutti i mesi dell’anno.

TUTTO ESAURITO PER L’EVENTO SAMURAI ARTIST KAMUI. Domenica 13, alle ore 17 a Palazzo Santa Chiara si esibirà il maestro Tetsuro Shimaguchi, coreografo di Kill Bill Vol.1 di Quentin Tarantino. L’accesso a Palazzo Santa Chiara sarà consentito entro le ore 16.30. I posti non occupati entro le ore 16.45 saranno riassegnati in base all’ordine di presentazione.

DOMENICA 20 NOVEMBRE TUTTI ALLA PASSEGGIATA PER L’AMBIENTE – WALK FOR EARTH, la Città di Tropea aderisce per il secondo anno consecutivo alla La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). L’iniziativa prevede una passeggiata, a passo sostenuto, lungo il perimetro cittadino, durante la quale i partecipanti dovranno raccogliere e portare con sé i rifiuti rinvenuti lungo il percorso che, anche per questa edizione, sarà di circa 7 km.

Si parte alle ore 9 da Piazza Vittorio Veneto e si prosegue verso S. Angelo per effettuare la prima sosta nel punto panoramico della casamatta Copulea. Si procede verso la discesa Marina Vescovado per poi imboccare la Via Raf Vallone alla volta di Via Carmine e raggiungere il traguardo in Piazza Vittorio Veneto. L’arrivo previsto è alle ore 12. Chi raccoglierà più rifiuti in termini di peso si aggiudicherà un premio. Per partecipare alla competizione sarà necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo di posta elettronica blutropea@gmail.com entro la mezzanotte di giovedì 17 novembre, indicando il nome e il cognome del partecipante.