Sono stati affidati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di frane lungo la strada Paludi –Sila. È quanto fa sapere il sindaco di Paludi, Stefano Graziano, evidenziando che “con deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno scorso è stato approvato il progetto definitivo -esecutivo relativo all’intervento di consolidamento e messa in sicurezza di frane lungo la strada Paludi-Sila, dell’importo complessivo di circa euro 315mila euro; con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 febbraio 2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare e il Comune di Paludi è risultato beneficiario di un ulteriore contributo di euro 315.993,18 per la realizzazione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di frane lungo la strada Paludi-Sila”. Il Primo cittadino ha concluso mettendo in risalto che “siamo nella fase concreta della realizzazione di un'altra importante opera”.