Anche per questo 2022, i protagonisti più amati del piccolo schermo si sono dati appuntamento agli “Italian Tv Awards - Premio Eccellenza Televisiva”. La manifestazione, che rientra nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, è ideata e curata da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani ed omaggia, da diversi anni, i volti televisivi che si sono distinti per preparazione, competenza, carisma e capacità di conquistare i cuori dei telespettatori. Condotta da Niccolò Torielli e Janet De Nardis, questa IV Edizione, si è svolta all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nella prestigiosa cornice dello spazio Roma Lazio Film Commission. Anche quest’anno, per la realizzazione dei riconoscimenti da assegnare ai premiati, è stato incaricato il maestro orafo Michele Affidato. Ad essere premiati sono stati: Elena Sofia Ricci, alla quale è andato il Premio Speciale Sezione Teatro, “per l'altissimo valore artistico di ogni opera che l'ha vista protagonista, per la magistrale regia teatrale con cui si è cimentata di recente con l’opera Fedra e per la straordinaria carriera che l’ha incoronata poliedrica fuoriclasse del mondo dello spettacolo nostrano” e Marco Columbro, “pioniere della Tv commerciale, alla cui nascita e affermazione ha contribuito in maniera più che rilevante”, al quale è stato assegnato il Premio speciale alla carriera. Sono stati premiati anche Roberta Morise e Tinto, mattatori del mezzogiorno estivo di Rai 1 con Camper e Simona Branchetti, giornalista del Tg5 e padrona di casa di Morning News e Pomeriggio 5 News. La prestigiosa scultura, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, è andata anche alla Serie-TV più longeva del nostro piccolo schermo: “Un Posto al sole”. A ritirare il premio sono stati Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri e Alessandra Masi. Il Premio Eccellenza Tv è stato invece assegnato al modello e attore Alvise Rigo, alla giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Antonella Silvestri e ai produttori televisivi Massimo Staiti e Luca Catalano. Per l’occasione Michele Affidato ha realizzato la Maschera d’Argento, simbolo che non solo rappresenta l’identità e la storia della cultura Magnogreca ma che anticamente era ritenuta simbolo di protezione e di buon augurio. Evento dopo evento, questa scultura sta legando sempre più il nome del maestro Affidato alle diverse manifestazioni e kermesse cinematografiche e televisive nazionali ed internazionali.