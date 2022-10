Nicolò Milieni, un bambino di appena undici anni di età, con una grande passione per i cavalli che, man mano, sta acquisendo una sempre maggiore abilità con l’elegante animale. Un lavoro certosino che va avanti da diversi anni. Il piccolo Nicolò ha già ottenuto importanti traguardi, partecipando a numerosi concorsi regionali e nazionali. Tanti i trofei conquistati, nonostante la giovanissima età. Più volte su vari podi, sia in Calabria e sia al di fuori dei confini regionali. Pur proseguendo sistematicamente la sua formazione, presso una scuola equestre, ha sospeso, invece, la partecipazione alle varie competizioni. “Nicolò – ha riferito la mamma - avrebbe bisogno di acquistare un proprio cavallo, ma i costi sono eccessivi, sia per quanto attiene la compravendita e sia per il successivo mantenimento”. Dunque, difficoltà reali per poter raggiungere questo obiettivo. La comunità locale di appartenenza, quella di Calopezzati, sostiene moralmente il piccolo campione ionico, e non sono mancati aiuti anche da un punto di vista materiale. Ora, però, c’è bisogno di un ulteriore piccolo sforzo. La mamma ha riferito che per il raggiungimento di tale obiettivo mancano circa 3mila euro. Un aiuto volontario, anche di pochi spiccioli, da parte della gente dell’intero territorio del basso Jonio cosentino consentirebbe di raggiungere l’agognato sogno al piccolo calopezzatese, quello cioè, di acquistare un proprio cavallo e, quindi, poter riprendere a gareggiare, concorrendo in nuovi e ambiziosi campionati, la cui partecipazione, ovviamente, ha dei costi. Da qui l’appello ad aiutare un bimbo a vivere il suo sogno e al contempo supportare un piccolo/grande campione che, con un proprio cavallo, riprenderebbe la partecipazione ai concorsi, portando alto il nome del territorio di appartenenza. Antonio Iapichino