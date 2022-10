Il Comitato di Mirto Crosia della Croce rossa italiana, guidato dalla presidente Giovanna Pagnotta, ha aperto le iscrizioni per un corso, riconosciuto dalla Regione Calabria, relativo alla rianimazione cardio-polmonare, in età adulta e pediatrica, con l’utilizzo del defibrillatore. L’attività formativa si terrà il prossimo 27 novembre, mentre per le iscrizioni c’è tempo fino al prossimo 25 ottobre. Per ulteriori informazioni e iscrizioni si possono contattare i volontari di Croce rossa, presso la sede situata in via Nazionale, 226 di Mirto, oppure, si può telefonare al numero 342/07.99.468. Antonio Iapichino