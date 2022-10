L’oratorio della parrocchia “Divin Cuore” ha ospitato un incontro con i ragazzi del cammino di formazione cristiana per essere accompagnati nel percorso di fede verso il sacramento della maturità cristiana a completare l’itinerario dei sacramenti dell’iniziazione, insieme ai rispettivi educatori. È stato affrontato un tema di grande attualità: “la bellezza e la salvaguardia del creato”. L’azione formativa e di sensibilizzazione, pianificata dal parroco, don Umberto Pirillo, insieme ad altri operatori pastorali, che si aggiunge ad altre monotematiche, legate all’esperienza biblica e di fede, questa volta ha riguardato la montagna. L’incontro ha visto la partecipazione attiva della guida del Parco nazionale della Sila, Domenico Flotta e di alcuni membri del soccorso alpino e speleologico della Calabria del Compartimento di Camigliatello Silano. Gli esperti, con l’ausilio dei mezzi audiovisivi, hanno raccontato e mostrato ai numerosi ragazzi presenti, brevi documentari, evidenziando le bellezze, ma anche i pericoli della montagna. In altre parole hanno fatto conoscere alle nuove generazioni le meraviglie che ci circondano, sensibilizzandoli a un servizio di volontariato per la tutela di questi luoghi e per prestare il proprio aiuto nei vari momenti di difficoltà e i pericoli che la montagna presenta. L’incontro è stato collegato al cammino che i ragazzi in questo nuovo anno pastorale si troveranno a percorrere e, a ridosso delle attenzioni loro rivolte per la celebrazione della Giornata del creato di inizio ottobre. “La riunione – ha commentato don Pirillo - è stata caratterizzata da una piacevole ambientazione, appunto, la montagna, ispirandosi ai monti cantati dalla Bibbia come luoghi che portano l’uomo vicino a Dio, come il monte delle Beatitudini, il Carmelo e il Tabor. D’altronde, la metafora della salita in montagna sarà il leitmotiv di questo anno con i ragazzi”. Antonio Iapichino