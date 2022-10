A Milano i musei archeologici nazionali di Crotone e Capo Colonna sono stati premiati alla Smau per capacità di innovazione. SMAU è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione la cui prima edizione si è tenuta nel 1964.

Il premio è un riconoscimento al progetto pilota “Kroton Lab”, realizzato dalla società di consulenza Naos Lab s.r.l. per far dialogare cultura e innovazione. Grazie ad un finanziamento POR della Regione Calabria ed a Fincalabra, si è potuto sviluppare un progetto basato su tecnologie 3D, app, realtà virtuale applicate alla valorizzazione e comunicazione dei beni culturali per integrare la visita di tipo tradizionale, migliorandone la fruizione e l’accessibilità.

Finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 (Promozione della ricerca e dell’innovazione), esso consiste in app per la realta? virtuale che offrono ai visitatori percorsi conoscitivi con diversi livelli di apprendimento ed una migliore accessibilita?, oltre ad una ricostruzione virtuale del promontorio lacinio nel suo sviluppo temporale.

La flessibilita? del sistema, unito al rigore scientifico dei contenuti, contribuisce quindi a rendere i musei di Crotone, afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, più aperti ed inclusivi.

Il riconoscimento premia anche l’attività costante messa in campo dalla Direzione regionale Musei Calabria, diretta da Filippo Demma, per la valorizzazione dei musei crotonesi, soprattutto dopo la riapertura – sei mesi fa – del Museo e del Parco archeologico Nazionale di Capocolonna.