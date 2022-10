Sabato 8 ottobre presso la sala Maher di Trebisacce avrà luogo con inizio alle ore 19,00 un concerto del Duo composto dai giovani fisarmonicisti Alfonso Risoli e Vincenzo Gallicchio. La manifestazione, promossa da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione Musicale Gustav Mahler di Trebisacce. I due giovani musicisti stanno concludendo i loro studi musicali e hanno all’attivo già diverse partecipazioni a rassegne, concorsi e concerti.Il programma è equamente diviso fra i due giovani fisarmonicisti: Alfonso Risoli eseguirà la Sonata in Sol maggiore, K.470 di Domenico Scarlatti, Interieur di Franck Angelis, Asturias di Isaac Albeniz e la Sonata in Si minore di German Galynin. Vincenzo Gallicchio propone invece la Sonata n. 2 di Vladislav Zolotaryov, Don Rhapsody di Viatcheslav Semionov, la Sonata K 172 di Domenico Scarlatti, l’Ouverture dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Dopo l’esibizione solistica i due giovani artisti eseguiranno in duo Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla, e una serie di colonne sonore di Paolo Buonvino, Ennio Morricone, Hans Zimmer ed Eric Clapton.