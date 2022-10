Viabilità, con un Decreto dirigenziale della Regione Calabria è stato approvato il ripristino delle strade rurali: 120 mila euro per la messa in sicurezza. È quanto fanno sapere sui social, attraverso la pagina istituzionale dell’ente locale, il sindaco della cittadina collinare, Stefano Graziano, insieme al consigliere delegato Vincenzo Ambrosano. Gli amministratori locali hanno espresso soddisfazione per questo importante risultato che inserisce il Comune di Paludi nella graduatoria regionale per l’assegnazione dei fondi del Psr, Piano di sviluppo rurale (Misura 4 - Intervento 4.3.1) aggiudicandosi, appunto, un finanziamento per la sistemazione della viabilità rurale. Le strade interpoderali – ha spiegato il sindaco- attualmente mancano di pavimentazione e di regimentazione delle acque meteoriche. Paludi è stato ammesso a finanziamento per investimenti in infrastrutture per comuni singoli con popolazione inferiore a 5mila abitanti.