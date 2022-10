Grande successo di visitatori e apertura prorogata per “Tam Antiqua, quam Nova” nelle sale del MAM -Museo delle Arti e dei Mestieri. La chiusura della mostra, prevista in origine il 30 settembre, è stata posticipata sino al 31 ottobre L’esposizione che presenta una visione inedita della Cattedrale di Cosenza sarà visitabile con ingresso gratuito da martedì a sabato dalle 9.30 - 13 30, e 15.30 - 19.30.

La città ha voglia di conoscere, stupirsi. E, gli appuntamenti e le iniziative previste per le celebrazioni degli 800 anni del Duomo, sono ancora tante e coinvolgeranno tutta la comunità. Dai restauri alle mostre e alle visite guidate, fino a progetti di inclusione sociale. Ma anche musica, spettacoli, proiezioni, pubblicazioni, convegni e attività didattica per gli studenti, sono le iniziative previste, sostenute dalla Regione Calabria, e programmate e coordinate dall’associazione 8centoCosenza aps.

Si comincia sabato 1 ottobre alle ore 18,30 con un incontro organizzato dalla delegazione Fai Cosenza, sul sagrato della Cattedrale , per riflettere sull'idea e il valore di una cattedrale per una comunità, una città, un centro storico, ripercorrendone l'evoluzione dal Medio Evo ai giorni nostri.

Martedì 4 ottobre inaugurazione alle ore 12 di “Trame preziose”. 16 arazzi realizzati da artisti contemporanei installati e visibili nella navata centrale della Cattedrale.

Il 15 ottobre alle ore 21,00 piazza Duomo si trasformerà in una suggestiva location per un concerto che ha ottenuto importanti riconoscimenti di pubblico e di critica nelle varie tappe italiane. Danilo Rea, tra i più grandi pianisti contemporanei, con il suo stile inconfondibile e unico, si esibirà in uno spettacolo intenso ed emozionante.

Venerdì 21 ottobre alle ore 15,30 al teatro Alfonso Rendano una giornata di studio incentrata sulla Stauroteca , che vedrà gli interventi di docenti ed esperti.

Vista la ricca offerta culturale il consiglio per gli appassionati di cultura è quello di appuntarsi le date per godere nella maniera migliore di questi eventi.