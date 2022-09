Venerdì 23 settembre, alle ore 11, nella sala De Cardona della Bcc Mediocrati, sarà presentato il volume "La Banca di Comunità, da Cassa Rurale a Gruppo Bancario. Più di trent'anni di evoluzione cooperativa in Calabria" di Nicola Paldino, intervistato da Federico Bria.

Il libro, edito da ECRA, è il resoconto di un periodo carico di trasformazioni e di significati per tutto il sistema bancario e, in particolare, per il Credito Cooperativo.

In tre decenni, lo sportello di una piccola Cassa Rurale è stato costretto a compiere evoluzioni prima impensabili, adattandosi più volte a cambiamenti che non è esagerato definire epocali.

Il filo conduttore della storia è tenuto da Nicola Paldino, che ha rivestito la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituto, seguendo e, a volte, determinando, i cambiamenti succedutisi in questi anni. La sua esperienza - raccontata in un lungo colloquio - si affianca a documenti, materiali e a tante fotografie che permettono di visualizzare la microstoria di una piccola Cassa Rurale ed Artigiana di provincia, poi Banca di Credito Cooperativo, cresciuta fino a diventare la più grande BCC della regione e ora confluita nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Alla presentazione parteciperanno il Direttore regionale della Banca d'Italia, Sergio Magarelli; il presidente di Iccrea, Giuseppe Maino; il presidente di Federcasse, Augusto Dell'Erba; il presidente della Federazione Campania-Calabria, Amedeo Manzo; il presidente della Federazione Lombardia, Alessandro Azzi.

Modererà i lavori Claudia Benedetti, segretario generale di Federcasse.