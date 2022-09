Così come dimostra il percorso storico e di successo già avviato da altre importanti e distintive città e località turistiche europee (si veda su tutte Malaga), eravamo e restiamo convinti che l’attenzione e gli investimenti, locali, territoriali e regionali su tutte le declinazioni del turismo culturale e di quello dei borghi storici possano contribuire a rafforzare, differenziare e quindi a destagionalizzare la proiezione e la capacità attrattiva e di sviluppo economica di una destinazione nata ed affermatasi come esclusivamente balneare. Una sfida strategica nella quale la condivisione con la rete dell’associazionismo territoriale diventa valore aggiunto.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì intervenendo lunedì 5 agosto alla conferenza stampa di presentazione della speciale 40esima edizione di Italia e Regioni – Festival nazionale del Folklore e della Rassegna Ritmi del Sud – Saperi e Sapori – Fiera dell’artigianato locale e della enogastronomia calabrese, in programma da venerdì 9 a domenica 11 settembre nel Borgo dei Borghi.

Tenutosi nell’auditorium Palazzo Santa Chiara, gremito nei giorni scorsi per l’evento con l’ex magistrato e scrittore Luca Palamara intervistato dal giornalista Paolo di Giannantonio, all’incontro odierno con gli operatori dell’informazione, coordinati dal presentatore televisivo Domenico Gareri, insieme al Primo Cittadino e ad Andrea Addolorato, presidente dell’associazione Culture a Confronto, promotore dell’evento, sono intervenuti anche la presidente dell’Epli Calabria (Ente Pro Loco Italiane) Giuseppina Ierace, Marcello Perrone, Presidente FITP Calabria e Antonio Landro, Sindaco di Parghelia.

IL PROGRAMMA. – Lo Speciale Italia e Regioni sarà inaugurato VENERDÌ 9 SETTEMBRE alle ore 16 con i tour turistici promossi in collaborazione con le associazioni del territorio (ProLoco e Libertas) e le associazioni regionali (Epli). Alle ore 20, nel centro storico, si terrà la sfilata dei gruppi partecipanti e alle ore 20,30 in piazza Vittorio Veneto il Gran Galà Italia e Regioni con lo spettacolo dei gruppi folklorici provenienti dalle varie regioni d’Italia e dalle provincie della Calabria in collaborazione con la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e I.O.V. (International Organization of Folk Art).

SABATO 10, CUOCHI IN PIAZZA. – Alle ore 10 nell’ambito di Saperi e Sapori della Calabria saranno presentate le aziende dei prodotti enogastronomici del territorio. Alle ore 15 partiranno le escursioni in barca lungo la costa degli Dei (Capo Vaticano – Tropea – Parghelia – Zambrone – Briatico) e alle ore 18 si darà vita, in Piazza Vittorio Veneto allo speciale Cuochi in Piazza: Gastronomie Regionali a Confronto. In collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari si terrà il concorso Cuochi in Piazza. Saranno i turisti presenti a decidere il vincitore tra i vari gruppi folklorici partecipanti.

Dopo la sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro storico (ore 20) in piazza Vittorio Veneto alle ore 21 si terrà lo spettacolo dei gruppi folklorici provenienti dalle varie regioni d’Italia e dalle provincie della Calabria in collaborazione con la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari).

La rassegna Ritmi del Sud prenderà forma DOMENICA 11 alle ore 10,30 con la Messa della Pace nella Cattedrale di Tropea. La celebrazione della Santa Messa sarà officiata alla presenza dei vari gruppi folklorici in costume tradizionale con l’esecuzione di canti popolari religiosi.

Alle orE 16, su Via Regina Margherita di Savoia / Largo San Michele sarà inaugurata la fiera dell’artigianato locale e della enogastronomia calabrese “Saperi e Sapori di Calabria”.

Qui, si terranno le esposizioni di prodotti artigianali ed enogastronomici calabresi e attività di promozione turistica dell’intera Regione a cura dell’Associazione EPLI – Calabria con la partecipazione di circa 20 Pro Loco.

Alle ore 21,30, nell’ambito dello Speciale Ritmi del Sud, in Piazza Vittorio Veneto si terrà lo spettacolo dei gruppi di musica etnica – popolare provenienti dalla Sicilia (I Beddi), dalla Calabria (Le Muse del Mediterraneo), dalla Puglia (TarantArneo) e dalla Campania (Trio Tarantae), in collaborazione con la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e I.O.V. (International Organization of Folk Art).