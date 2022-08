Dopo i numerosi eventi che hanno allietato i mesi di luglio e di agosto, promossi e organizzati dall’Amministrazione comunale, la festa continua nel capoluogo. È in programma, infatti, dall’1 al 3 settembre, “Cassano Starordinaria”, con visite, percorsi enogastronomici, animazione per bambini, spettacoli di varie genere e musica. La tre giorni, sarà caratterizzata, per i primi due giorni, da iniziative finalizzate soprattutto alla conoscenza e promozione del magnifico centro storico, con le sue arterie interne, le “vanelle”, gli archi, i ponti, i selciati, i comiglioli dai differenti stili architettonici, gli odori che fuoriescono dalle abitazioni di epoca contadina, mentre la giornata del 3 settembre vedrà il momento clou con il ritorno, dopo il periodo pandemico, de la “Notte Bianca” con il concerto, tra l’altro, di Bianca Atzei e Giuliano Palma. Ricco e interessante quindi il programma varato dall’amministrazione locale guidata dal sindaco Gianni Papasso, organizzato con il contributo erogato dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Associazione culturale “Idea” e l’Associazione “A Streata Majistra”. Per il primo cittadino e la sua amministrazione comunale, si tratta di momenti da condividere all’insegna della serenità e del divertimento, pur nella debita considerazione delle criticità del periodo che stiamo vivendo.