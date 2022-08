"Arte, cultura, mistero, magia, musica, educational, sport, ambiente, tradizioni si incontrano nella seconda edizione del summer festival “San Fili TerraMagarae”, per vivere una grande narrazione di emozione e bellezza, di futuro etico e responsabile, di tempo condiviso e immaginario e per promuovere la filiera turistico-culturale del nostro incantevole Borgo". E' quanto fa sapere la sindaca di San Fili, Linda Cribari. La stessa evidenzia come il 31 agosto la “Notte Bianca”, evento che rientra nei progetti finanziati dalla legge 13/85 dell’Assessorato al Turismo della Regione Calabria – Calabria Straordinaria e organizzato in collaborazione con Calabria Sona, il circuito della musica “made in Calabria”, si inserisce armoniosamente nella programmazione estiva sanfilese, arricchendola di contenuti e di qualità: protagonista la musica live, con il concerto di Fabio Curto, vincitore dell'edizione 2015 di The Voice of Italy e di Musicultura nel 2020, e del gruppo indie-pop made in Calabria “Free Love”; spazio poi al Dj Set di Nadja. In apertura di serata, a partire dalle ore 18, il 1° Memorial “Giuseppe Marchese” – Gara di Regolarità ed esposizione auto storiche, in collaborazione con la Scuderia Bruzia. Immancabili gli stand enogastronomici con prodotti tipici e street food".