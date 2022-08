Back to Cropalati - Artisti tornano al borgo” arriva anche questa estate il 24 e 25 agosto per la 14esima edizione: una due giorni d’arte, musica, letteratura e incontri che ha per tema l’ospitalità, la solidarietà e l’integrazione e quest’anno, è dedicata all’impegno per la Pace, con ospiti dalla Campania, Lombardia, Toscana e artisti calabresi insieme nel meraviglioso borgo della Sila greca in provincia di Cosenza.

“La gente di Cropalati ama l’arte e aspetta ogni anno nuove proposte e nuove suggestioni per celebrare questa festa insieme, dicono Anna Corcione e Peppe Voltarelli, Direttore Artistico, che saranno gli anfitrioni del Festival con l’ex sindaco Fabrizio Grillo, che insieme a Peppe ne è l’ideatore, “Siamo felici di dedicare la 14esima edizione ad un tema così importante, coinvolgendo artisti col pensiero rivolto alle popolazioni civili martoriate dai conflitti in atto”.

Il programma. Il 24 agosto in piazza Libertà si incomincia intorno alle 21.30 con le sonorità mediterranee de “Le ragazze del paese accanto” ovvero Floriana Mungari, Maria Vittoria Mungari, Maria Teresa Manica e Anna Rizzo. Segue il concerto di Peppe Voltarelli con lo spettacolo “Planetario” tratto dall’omonimo disco Targa Tenco.

Nella prima serata interverranno il Sindaco Luigi Lettieri, “Back to Cropalati è una riconferma non solo per Cropalati ma per tutto il territorio…” e l'Assessore al Turismo Maria Rosa Salvati, “A Cropalati è bello viverci non solo per i Cropalatesi ma anche per gli artisti, e non solo, di tutto il mondo”.

Il 25 agosto invece in piazza della Libertà alle 21.30 Martina Galletta presenta il suo nuovo romanzo noir “La Dimora degli Dei” (Infinito Edizioni) intervistata da Anna Corcione e Fabrizio Grillo. La serata musicale è aperta subito dopo da Spaghetti Casanova, con un concerto «dal blues al melanconico al rock anni ‘50», “Super hits per cuori infranti” è l’album d’esordio. Segue Finaz, fondatore della Bandabardò. Il chitarrista attesissimo in Calabria propone per l’occasione “Guitar Solo”, un live di virtuosismi rock che dà il titolo al suo ultimo album. Durante il concerto, il “live painting” dell’artista e regista teatrale pluripremiata dal Fringe Festival Luisa Corcione.

Nella seconda serata interverrà il Vice Sindaco “Assessore allo Spettacolo” Falcone Antonio, “Cropalati è il luogo degli incontri e degli scambi di ogni genere di Arte”.