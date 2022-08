Calabriameda odv, nell’ambito delle iniziative dello “Sportello Rosa” che si occupa di prevenzione e benessere, ha deciso, dopo il successo dello scorso anno, di rilanciare nuovamente il contest fotografico “Calabria di bellezza e benessere”, con il supporto della Fondazione CON IL SUD (Bando volontariato 2021) e con il patrocinio del Comune di Cosenza.

Dal primo agosto al 20 ottobre - riferisce una nota del Csv Cosenza - si potranno inviare al numero di WhatsApp 379.2673891 foto che rappresentano le bellezze paesaggistiche, culturali e culinarie di Calabria, l’importante è che “facciano stare bene”. L’obiettivo è, infatti, accendere i riflettori sull’importanza della qualità della vita e del benessere nelle donne che affrontano cure oncologiche. Le foto saranno pubblicate sul profilo Instagram del progetto (da.donna.a.donna). Saranno premiati tre vincitori, ma ci sarà spazio per un ulteriore premio destinato ad un giovane tra i 16 e i 25 anni (special young).

Per la foto scelta dai giudici (primo posto) il premio previsto è un buono da 100 euro, per la foto con il maggior numero di like c’è in palio un buono da 50 euro e per la seconda foto con più like è previsto un buono dal valore di 25 euro. I buoni in palio saranno spendibili presso negozi convenzionati: alimentari, farmacie ed erboristerie. Per la categoria giovani il premio consiste in un buono Amazon dal valore di 50 euro.

Saranno conteggiati tutti i “like” ottenuti entro il 30 ottobre. Successivamente alla chiusura del contest, si terrà una mostra con tutte le foto in gara e la premiazione delle foto vincitrici.