La Camera di Commercio di Cosenza ha aperto le porte all’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa De Alba, accolto dal Presidente Klaus Algieri, dal Segretario Generale, Erminia Giorno, e da una rappresentanza dei componenti di Giunta e di Consiglio. L’ambasciatore, coadiuvato dal Console onorario designato, Vincenzo Rota e dai suoi collaboratori, è in visita in Calabria dal 20 al 24 luglio per realizzare incontri istituzionali con autorità della Regione, accademici e imprenditori presenti sul territorio.

“Per noi è un grande onore ricevere la visita dell’Ambasciatore – ha dichiarato il Presidente Algieri – perché è un momento di crescita importante e di scambi di vedute che inevitabilmente arricchiscono entrambi. Il Messico è una grande opportunità per l’Italia ed è necessario instaurare e consolidare sinergie culturali, prima ancora che commerciali, per aspirare ad una grande crescita. Si tratta di passi fondamentali per lo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio e auspichiamo che l’incontro di questa sera sia solo l’inizio di un percorso di collaborazione che partendo dalla Camera di commercio di Cosenza possa magari estendersi all’intero sistema camerale.”

“La realtà dei rapporti commerciali tra i nostri due Paesi è poco conosciuta – ha sottolineato l’Ambasciatore De Alba – ma di grande peso e solidità economica. Il Messico rappresenta infatti uno dei principali partner dell’Italia, che è il suo 13° fornitore mondiale e il secondo socio commerciale europeo, dopo la Germania, soprattutto per quanto riguarda i macchinari industriali, che costituiscono circa i 2/3 delle esportazioni, ma che presenta attualmente anche ampi margini di miglioramento nel settore agroalimentare in cui, soprattutto per quanto riguarda vino e olio, la Calabria e la provincia di Cosenza, possono trovare interessanti opportunità.”