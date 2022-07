La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, ha discusso e deliberato tra l’altro, l’Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Cassano All’Ionio e la Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente regolante il finanziamento del Progetto definitivo riguardante la realizzazione dei “Lavori sulla rete fognaria comunale di Cassano All’Ionio” redatto dall’Ing. Luigi Serra Cassano, Responsabile dell’Area Tecnica, che impegnerà la somma di € 1.500.000,00 ricompresi nell’elenco di interventi ammessi a finanziamento con delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021. Il finanziamento in questione, rientra nella “Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione – residui 2014-2020 e Anticipazioni 2021-2027”, per cui la Giunta Regionale, dopo aver preso atto della comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, nella ripartizione delle risorse per settore ha assegnato al “Ciclo Integrato delle Acque” la somma di euro 95.000.000,00. Le richieste avanzate dal Comune di Cassano alla Regione Calabria, ammesse a finanziamento, riguardano, in particolare, l’intervento di “Sistemazione degli scarichi fognanti e delle acque bianche in contrada Feliciazza di Lauropoli” e la “Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento comunali e l’intervento di completamento della rete fognaria dei Laghi di Sibari”, mediante il rifacimento del collettore con la posa di nuove tubazioni, impermeabilizzazione dei pozzetti e adeguamento dell’impianto di depurazione con sistema di trattamento per la riduzione dei cloruri mediante un impianto ad osmosi inversa, da integrare nell’attuale processo biologico a fanghi attivi. Il progetto degli interventi previsti e finanziato è stato redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Luigi Serra Cassano, il cui importo complessivo ascende a € 1.500.000,00, di cui € 1.105.680,00 destinati per lavori ed € 394.320,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonio De Marco, funzionario dell’Area Tecnica dell’ente locale. L’organo esecutivo, ha autorizzato il Sindaco Papasso alla stipula della convenzione con potere di procedere anche a modifiche del testo che non mutano sostanzialmente lo schema. Al Responsabile della 3° Area Lavori Pubblici è stato dato atto di indirizzo di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per la realizzazione e l’adesione alla predetta convenzione, adottando anche apposita determinazione di accertamento del contributo. Il deliberato, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato trasmesso sia al Responsabile della 3° Area Lavori Pubblici per il seguito di competenza, sia al Responsabile della 5° Area Finanziaria affinché predisponga gli atti per iscrivere tra le entrate il contributo in esame.