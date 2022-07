All’insegna della condivisione e dell’amicizia si è svolta presso la sala conferenze dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria la consegna del Trofeo “Irpinia” vinto dalla squadra di calcio che ha rappresentato gli ordini professionali di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Trapani all’XI Torneo Nazionale di calcio degli ordini degli Architetti svoltosi dal 9 al 12 giugno ad Avellino.

A fare gli onori di casa l’arch. Ilario Tassone, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria che, unitamente ad una delegazione del Consiglio dell’Ordine, composta da Mariangela Cama, Santina Dattola, Ignazio Ferro, Antonio Pallone, Antonio Principato ed Elisa Zoccali, ha accolto, oltre i componenti la squadra di calcio anche una delegazione del Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia guidata dal suo presidente, l’arch. Fabio Foti.

Oltre la consegna del Trofeo, la squadra di calcio composta, dall’allenatore Annunziato Vizzari, dal mental coach Giuseppe Santisi e dai calciatori: Auddino Domenico, Caserta Santo, Cilea Giuseppe, Crucitti Giuseppe, Doldo Bruno, Iamonte Francesco, Irto Nicola, Leone Antonio Maria, Malara Giovanni, Praticò Vincenzo, Principato Antonio, Sgroi Junio Valerio, Tiziano Tallarico, Triscari Alessandro e Tripodi Giuseppe (Reggio Calabria), Cosentino Francesco, Dileo Giuseppe, Fiamingo Vittorio e Pontoriero Girolamo (Vibo Valentia), De Vita Pier Girolamo, Graziano Francesco e Pollina Giuseppe (Trapani), ha consegnato ai due Presidenti la maglietta della divisa utilizzata durante la finale come simbolo di appartenenza ed identità. Stesso dono è stato fatto al mister Ciccio Errigo che ha guidato gli architetti di Reggio alla vittoria dello storico scudetto nel giugno 2018 a Roma.

Durante l’incontro i due presidenti, l’arch. Tassone e l’arch. Foti, oltre che ringraziare i partecipanti per i risultati sportivi conseguiti, hanno sottolineato le motivazioni per le quali i due ordini professionali hanno promosso e cofinanziato l’evento nella consapevolezza che queste iniziative, all’interno del programma più ampio di eventi e appuntamenti, solidificano il legame tra territori provinciali diversi e rappresentano una occasione per rafforzare il senso dello stare insieme.