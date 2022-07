L’assessore alla Cultura del Comune di Crosia, Paola Nigro, ha preso parte alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, nella sala del Consiglio regionale "Francesco Fortugno" a Reggio Calabria. È stata una cerimonia istituzionale alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i Comuni della Calabria, in quel senso di comunità che serve ed è necessario per rilanciare le aspettative della nostra regione. È quanto è stato comunicato dal Palazzo di Città attraverso una nota sui social del Comune ionico. ”I Bronzi - ha commentato l'assessore Nigro - rappresentano, insieme al Codex Purpureus, alla Cattolica di Stilo e al Patire, alla via dei Castelli dell'Alto Jonio, ai parchi di Scolacium, Capo Colonna e Sibari, insieme ancora al patrimonio immateriale di cultura e tradizioni che vivono e convivono nella nostra terra, un elemento unico, irripetibile, distintivo della Calabria. Occorre prendere consapevolezza di tutto questo per essere noi stessi, calabresi, innamorati di tutto quello che quotidianamente ci circonda, rispettarlo, custodirlo e mostrarlo al resto del mondo come fa una mamma con il bimbo che tiene tra le sue braccia”.