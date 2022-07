Una grande partecipazione per l’ottava edizione del congresso di Reumatologia pediatrica in Calabria, che si è tenuto nella Casa delle Culture – Palazzo della Provincia, a Catanzaro, richiamando medici, studiosi, professionisti da tutta Italia (85 anche i partecipanti collegati in remoto), grazie alla determinazione e all’impegno della presidente del congresso, la dottoressa Maria Cirillo. “Ritengo che le tematiche affrontare abbiano contribuito a chiarire aspetti ancora controversi in quest’ambito e gettato le basi per approcci sempre più mirati nella gestione delle patologie reumatologiche – ha detto la dottoressa Cirillo ringraziando relatori, presenti e anche l’agenzia “Present&Future” che ha curato l’organizzazione -. Le patologie reumatologiche pediatriche, i nuovi scenari legati al covid, le novità sulle patologie auto-infiammatorie, sono temi di grande interesse per il pediatra e per tutti noi medici ,impegnati nel quotidiano sforzo di riuscire con il proprio lavoro a dare risposte a chi si affida alle nostre cure”

Momenti di riflessione, approfondimento, confronto, ma anche emozionali. Come quelli conseguenti alla lettura magistrale del dottor Giuseppe Raiola, direttore SOC Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” che già aveva commosso la platea in apertura di congresso ricordando la figura dell’avvocato Pino Iannello, grande amico, scomparso qualche giorno fa.

A sostenere l’importanza del congresso in reumatologia pediatrica come momento di studio e confronto, la dottoressa Daniela Concolino, direttrice della scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università Magna Graecia.

La dottoressa Antonella Insalaco, che opera nell’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma” ha sottolineato come “la reumatologia pediatrica è in continua espansione, ci sono sempre nuove malattie che vengono scoperte soprattutto nel campo delle patologie auto-infiammatorie.

Tra gli autorevoli relatori presenti anche il professor Angelo Ravelli, tra i più noti reumatologi a livello internazionale, dal 2016 direttore della U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia del Gaslini, per 10 anni unico in Italia per la Reumatologia e unico in Europa per la Reumatologia Pediatrica.

Per il professor Giovanni Matera, docente di microbiologia e malattie infettive all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro “il congresso è stata una interessante occasione di confronto.

Tra gli argomenti trattati nella seconda giornata di studi anche l’impatto del Covid-19 sulla sindrome Pandas-Pans, acronimi che definiscono alcune malattie neuropsichiatriche autoimmuni pediatriche. Si sa ancora poco di queste malattie, se ne parla grazie alla forza di alcuni genitori e all’impegno dei medici che anche in Italia se ne occupano. Tra questi la professoressa Fernanda Falcini, da decenni in prima linea nello studio di queste patologie che ha fatto dell’aiuto ai bambini e alle loro famiglie la sua ragione di vita.