Si svolgerà dal 26 al 31 luglio, ad Aieta, la Summer School “Giornate d’Europa” giunta alla decima edizione e promossa dall’associazione socio culturale Centro Rinascimento, in collaborazione con l’Università della Calabria - Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Il progetto si avvale, inoltre, del sostegno della Regione Calabria, della Fondazione Carical, del Comune di Aieta, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e della BCC Mediocrati. Il tema di quest’anno è “Europa, da sogno a necessità”.

Il corso di approfondimento è rivolto a laureati e iscritti alle università italiane ed europee che non abbiano superato i 35 anni di età e che intendano effettuare un percorso formativo di alto profilo per la diffusione e lo studio della cultura europeista. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e verteranno su: istituzione e diritto dell’Unione Europea, diritto comparato, economia, storia dell’Europa, sociologia, diritti di cittadinanza, storia delle relazioni internazionali, storia dell’integrazione europea, letteratura e cultura europea, antropologia culturale, demografia, scienza politica. È altresì previsto un focus su comunicazione e fondi europei a cura del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria.

Il CSV Cosenza mette a disposizione 10 borse di studio per i volontari interessati a partecipare. I candidati, oltre a possedere i requisiti indicati nel bando, dovranno essere “presentati” da un ente di terzo settore. Di seguito il bando e i modelli da compilare, uno per il candidato, l’altro per il rappresentante legale dell’associazione. Le domande vanno inviate, debitamente compilate, all’indirizzo di posta elettronica info@csvcosenza.it entro venerdì 8 luglio.