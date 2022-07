Sabato 2 luglio, a mezzogiorno in punto, tutti in piazza Skanderbeg, cuore del salotto diffuso, per accogliere l’arrivo di Rafael Candreva, partito circa 2 mesi fa dal Portogallo per raggiungere Vakarici, città natale del bisnonno. Ad informare i concittadini che in queste settimane hanno seguito tappa dopo tappa il suo percorso lungo 4 mila chilometri, è il Sindaco Antonio Pomillo che sarà ben lieto di dare, insieme alla comunità e all’Amministrazione Comunale, il benvenuto allo speciale ospite. Ancona, Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Alberobello con i suoi trulli. Sono, queste, alcune delle ultime tappe documentare nel diario di bordo social di Rafael che si appresta a compiere il ranch finale con Rocca Imperiale e, finalmente, Vaccarizzo Albanese per vivere l’emozione di scoprire il borgo dove il bisnonno e nato e ha vissuto l’infanzia prima di lasciare la Calabria e l’Italia per emigrare in Brasile.