Cis, Contratti istituzionali di sviluppo “Svelare la bellezza”, finanziato un progetto che si incunea nel più ampio e virtuoso processo di rilancio del centro storico di Crosia. Il Ministero per il Sud e la coesione territoriale ha stanziato, infatti, 1milione e 80mila euro per la riqualificazione di Palazzo De Capua per la destinazione a polo museale. È quanto fa sapere con soddisfazione il Presidente del Consiglio comunale, nonché consigliere delegato alle politiche del Centro storico, Francesco Russo, che ha seguito da remoto i lavori di presentazione dei Cis Regione Calabria tenutisi a Tropea alla presenza del ministro Mara Carfagna, del sottosegretario Dalila Nesci e del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. “È un risultato – ha commentato Russo – che è stato raggiunto grazie alla qualità della proposta e anche a una bella sinergia inter-istituzionale”. E ancora. “Il progetto di riqualificazione di Palazzo De Capua è tra i 110 scelti, per qualità e utilità, con grado di massima priorità, tra i quasi 900 progetti che sono giunti sul tavolo della Regione Calabria2. Il progetto di recupero e valorizzazione di Palazzo De Capua, nel centro storico di Crosia, da adibire a Polo museale a servizio della didattica e del turismo è stato finanziato per 1milone e 80mila euro. Nei contratti di sviluppo risultano ancora altri due progetti approvati (su 5 presentati) che gli amministratori locali auspicano possano essere finanziati nella prossima ridistribuzione dei fondi Cis.