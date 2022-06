Sabato 11 giugno alle ore 16.30, nella Vicaria di Corigliano, presso la parrocchia "Santi Nicola e Leone" in Corigliano Scalo, si concluderà la Scuola diocesana "Evangelii Gaudium". Questa volta i fedeli ascolteranno la voce di suor Antonia Dal Mas, membro della Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata – Pime, dal 1988. Dopo gli anni di animazione missionaria a Milano e Pozzuoli (NA) è stata inviata in Brasile dove ha trascorso 16 anni, impegnata nel Centro Missionario nella Diocesi di Bragança Paulista e nel coordinamento della CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) per lo Stato di San Paolo. Eletta Coordinatrice Provinciale, ha seguito le comunità e i progetti della Congregazione a San Paolo e in Bahia, dal 2009 fino al 2014.

Rientrata per il servizio di animazione missionaria in Italia nel giugno del 2014, lavora nella formazione giovanile a Milano. Viene eletta Segretaria Nazionale del SUAM (Segretariato Unitario di Animazione Missionaria) dal novembre 2017 fino a novembre 2021. Dal 2019 è presente, in Calabria, nella Diocesi di Rossano Cariati dove lavora come segretaria dell’Ufficio Missionario Diocesano ed è impegnata nella formazione e nell'animazione missionaria delle comunità. Sr Antonia aiuterà a riflettere sul quinto e ultimo capitolo dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium che ha come titolo:

Evangelizzatori con spirito. Come sempre ci sarà la presenza dell’Arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che a conclusione dell’incontro consegnerà gli attestati di partecipazione al corso. L’incontro sarà moderato da don Giuseppe Ruffo coordinatore della scuola.