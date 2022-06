Ritorna a gran richiesta il “Canto anch'io… no, tu no!” di Rosa Martirano giovedì 9 giugno 2022 ore 20 presso il Cinema Teatro Garden di Rende. L’evento si svolgerà a sostegno dei progetti benefici della Fondazione “Il cuore in una goccia Ets” del prof. Giuseppe Noia e degli “Operai della Divina Misericordia” di Don Antonio Abruzzini. Organizzatori dell’evento saranno l’APDEM (Associazione Paolo de Benedittis Ercole Martirano), Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) Bpw Italy sezione di Cosenza e l’Associazione culturale Martirano. A presentare la serata sarà Paolo Mauro che, insieme a Rosa Martirano (direttore artistico), guiderà gli ironici, generosi e temerari protagonisti dello spettacolo ispirato al famosissimo “TALE E QUALE SHOW” della Rai.

Il trucco e parrucco dei concorrenti e degli ospiti sarà curato dall'AME (Accademia Mediterranea di Estetica), i costumi saranno dell'Accademia New Style di Cosenza, parteciperà la scuola di danza DenSer di Cosenza con le coreografie di Silvia Greco.

Altri partner saranno: Confidi Calabria, REM, Enersave, ACC, Cinema Garden.

«Sarà una bellissima edizione - afferma Simona de Benedittis, presidente dell’Associazione APDEM - tanta la passione, l'energia e l'impegno delle associazioni che lo hanno organizzato, ma soprattutto dei partecipanti, pronti a mettersi in gioco per divertirsi e divertire il pubblico, il tutto per una buona causa».

"In questo momento storico, ciò di cui abbiamo particolarmente bisogno tutti è di un po' di leggerezza, di gioia e di condivisione e questo spettacolo, giunto alla sua 5 edizione, ci aiuterà per qualche ora a sorridere e a tornare un po' bambini", così ha dichiarato sorridendo Rosa Martirano ideatrice nel 2015 di questa divertente kermesse nonché direttore artistico e presidente dell'Associazione culturale Martirano.

"Impossibile resistere – sottolinea Elena Pistilli Scillone, presidente Fidapa sezione di Cosenza - e ancora una volta la Fidapa sarà al fianco di Rosa e di Simona per organizzare un evento che ha sempre trovato in noi partners attente: si esibiranno due fidapine e ci sarà un premio dedicato, Fidapa Applausi".